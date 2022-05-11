«Отношения не имею!» — сын Таисии Повалий высказался о позиции своей матери
Киев, 11 мая, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Украинский музыкант Денис Повалий, являющийся сыном певицы Таисии Повалий, не поддерживает позицию матери. Об этом пишет портал StarHit 11 мая.
«Очень хочется взлететь, но сил осталось только на ползание, — признался молодой человек, демонстрируя упадническое настроение. — Вроде в душе стало мало беспокойства, а будущее все равно туманно. Настроение — протереть пыльный плинтус. «Как-то разрулится», — пишете вы на своих страничках с улыбками. Не надо только сюда про маму, ок? Это совсем отдельная ее история, я к ней отношения не имею!» — заявил артист. Таисия, в свою очередь, высказывание сына пока что никак не прокомментировала.
Напомним, что Таисию Повалий активно критикуют в интернете из-за её концертной деятельности на территории России в период проведения спецоперации на Украине. В частности, массу недовольства вызвало исполнение певицей украинской песни на концерте 9 мая в Москве.