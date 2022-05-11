Вашингтон, , 19:49 — REGNUM Суд в США признал, что в 2018 году бизнесмен Илон Маск «опрометчиво и неточно» написал в Twitter о якобы полученном им финансировании для приватизации компании Tesla, сообщает Reuters.

Илон Маск Duncan.Hull

Решение окружного судьи из Сан-Франциско Эдварда Чена стало крупной победой для инвесторов, утверждающих, что за счет вводящих в заблуждение твитов Маск спровоцировал рост цен на акции, что привело к многомиллиардным убыткам.

Теперь инвесторы смогут потребовать от бизнесмена компенсировать понесённые ими потери. Однако вопрос о том, какой именно ущерб акционерам нанес Маск своими ложными заявлениями, всё ещё остаётся открытым, пишет издание.

В 2018 году Маск встречался с представителями государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF) и обсуждал возможность приватизации Tesla, однако во время суда подтвердилось, что на тот момент Маск не располагал конкретной информацией о финансировании.

Обсуждения между Tesla и PIF в тот момент были явно на предварительной стадии, заявил судья. Ни общая сумма финансирования, необходимая для приватизации Tesla, ни цена, которая будет уплачена за акции Tesla, тогда не обсуждались.

Сообщается, что суд вынес данное решение ещё 1 апреля и оно было засекречено более месяца, прежде чем стало достоянием общественности.

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