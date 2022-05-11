Саратов, , 19:13 — REGNUM В Саратовской области возможно изменится структура правительства. Об этом 11 мая заявил временно исполняющий обязанности губернатора Роман Бусаргин.

Роман Бусаргин Saratov.gov.ru

Перед заместителями председателя областного правительства и министрами Бусаргин обозначил первоочередные цели.

«Нам предстоит много работы. Сейчас необходимо сконцентрироваться не только на задачах, которые уже поставили перед собой, но и на новых решениях, направленных на развитие региона и благополучие наших жителей. Все нацпроекты и госпрограммы должны реализовываться качественно, в полном объеме и в срок», — подчеркнул врио главы региона.

По словам Бусаргина, сейчас изучается вопрос об изменении структуры правительства.

«После тщательного анализа, возможно, примем соответствующее решение», — заявил он, нацелив подчиненных на полную самоотдачу в работе.

ИА REGNUM напоминает, губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил о досрочном сложении полномочий главы области. Владимир Путин 10 мая назначил бывшего вице-губернатора, председателя правительства Саратовской области Романа Бусаргина временно исполняющим обязанности главы региона.

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