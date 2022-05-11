Москва, 11 мая, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за период с 30 апреля по 6 мая выросли в среднем на 0,12% после роста на 0,21% в предыдущую неделю. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

За период с начала мая, согласно оценке ведомства, цены выросли на 0,10%, а за период с начала текущего года инфляция достигла 11,78%.

За последнюю неделю среди продовольственных продуктов наиболее заметно подорожали маргарин — на 2,2%, соль — на 1,3%, смеси сухие молочные для детского питания — на 1,1%, овощные консервы для детского питания — на 0,9%, сметана и чёрный чай – на 0,8%, сычужные сыры, рис, фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 0,7%, подсолнечное масло, пшено и печенье - на 0,6%, мороженая рыба и мясные консервы для детского питания – на 0,5%.

Сливочное масло, стерилизованное молоко, ржаной хлеб, пшеничная мука и гречневая крупа подорожали на 0,4%, баранина, пастеризованное молоко, творог, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — на 0,3%, сосиски и сардельки, водка — на 0,2%, говядина, полукопчёные и варёно-копчёные колбасы, макаронные изделия – на 0,1%.

Одновременно с этим куриные яйца стали дешевле на 3,5%, сахар-песок — на 1%, свинина, мясо кур, варёные колбасы и вермишель — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 0,2%. В том числе белокочанная капуста подешевела на 3,9%, огурцы — на 2,9%, свекла — на 1,3%, помидоры – на 0,6%. В то же время картофель стал дороже на 1,8%, репчатый лук — на 1,6%, яблоки – на 1,5%, бананы – на 0,7%, морковь – на 0,4%

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, сухие корма для домашних животных подорожали на 2,1%, туалетное мыло — на 1,9%, хозяйственное мыло и спички — на 1,7%, зубные пасты — на 1,4%, зубные щётки — на 1%, женские гигиенические прокладки — на 0,9%, туалетная бумага и стиральные порошки — на 0,5%, детские подгузники — на 0,4%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю в среднем не изменились.