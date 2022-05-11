Рим, 11 мая, 2022, 19:09 — ИА Регнум. «Братья Италии» являются самой популярной партией в стране, подтвердил опрос SWG, итоги которого были опубликованы 11 мая.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони

За правоконсервативную партию Джорджи Мелони, которая единственная из крупных политических сил находится в оппозиции к правительству Марио Драги, готовы проголосовать 22,6% граждан, за неделю рейтинг вырос на 0,5%.

Леволибералы из Демократической партии могут рассчитывать на 21% голосов, правоконсерваторы из «Лиги» — на 15,6%, популисты из «Движения 5 звезд» — 12,8%, партия Сильвио Берлускони — 8%. Все перечисленные движения входят в правящую коалицию.