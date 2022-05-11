Екатеринбург, , 19:07 — REGNUM Телеведущий Владимир Соловьёв призывает свердловского губернатора Евгения Куйвашева публично определиться с отношением к спецоперации России по защите Донбасса и по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом он заявил 11 мая в прямом эфире своей телепередачи.

Владимир Соловьёв Kremlin.ru

«Так вы поддерживаете специальную операцию, граждане во власти Свердловской губернии, или стесняетесь? Дайте, пожалуйста, прямой ответ», — цитирует его Накануне. Ru.

Телеведущий добавил, что в связи с увольнением глав пяти регионов это было бы полезно руководителю Свердловской области. Также ответов он ждёт и от тех, кто критиковал его после слов про Екатеринбург.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соловьёв назвал Екатеринбург городом мерзотной либероты. Это его заявление вызвало на Урале широкий резонанс.