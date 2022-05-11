Вашингтон, , 19:06 — REGNUM Несколько актрис обвинили режиссёра Кэри Фукунагу в сексуальных домогательствах. Об этом 11 мая пишет Comicbook.

Цитата из к/ф «Не время умирать». Реж. Кэри Фукунага. 2021. США — Великобритания

Как отмечает СМИ, в начале мая 2022 года актриса Рейчел Винберг обвинила Фукунагу в том, что он принуждал её к романтическим отношениям вскоре после её совершеннолетия. Актрисы-близнецы Ханна и Кейлин Леш, сыгравшие в сериале «Маньяк» от Netflix, также заявили, что режиссёр домогался их.

ИА REGNUM напоминает, что Кэри Фукунага известен как режиссёр фильма «Не время умирать», экранизации романа «Джейн Эйр» (2011 год), а также сериала «Настоящий детектив». За последний проект он получил премию «Эмми» в 2014 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Актрису из фильма «Доктор Стрэндж» обвинили в насилии над подростком