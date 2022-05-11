Москва, 11 мая, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Российский актёр Сергей Безруков рассказал, возможно ли сейчас снять продолжение сериала «Бригада». Об этом пишет портал «Культуромания» 11 мая.

Цитата из видео Творческий вечер Сергея Безрукова

«Почему для меня не существует продолжения? Потому что этих ребят уже не вернуть», — заявил актёр. К слову, ранее Безруков неоднократно отказывался от возвращения к своей роли в известном проекте.

Напомним, что сериал «Бригада» впервые показали в 2002 году. Главные роли в 15-серийном проекте сыграли Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Павел Майков и Владимир Вдовиченков.