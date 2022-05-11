Бухарест, 11 мая, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Министерство исследований, инноваций и цифровизации (МИИЦ) Румынии обнародовало законопроект о запрете российского программного обеспечения в румынских органах государственной власти и ряде учреждений страны. Об этом 11 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Компьютерная программа

Согласно заявлению министерства, наличие российских антивирусных ресурсов «может быть опасным» для информационного пространства Румынии.

«Мы рискуем стать объектом кибератак со стороны Российской Федерации, — говорится, в частности, в документе. — На этом фоне Бухарест намерен перестраховаться». При этом на вопросы о каких-либо реальных соответствующих угрозах в МИИЦ отвечать не стали.

Предполагается, что уже к 1 июня текущего года на территории Румынии закупка антивирусных продуктов и компьютерных программных услуг у России или под ее контролем будет запрещена.

При этом, по словам независимых экспертов, нововведение нанесет существенный удар по делопроизводству в десятках отраслей румынской экономики.