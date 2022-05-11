Ижевск, , 18:55 — REGNUM Житель Ижевска обратился в полицию, сообщив о хищении у него дистанционным способом более 5,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

С неизвестных номеров мужчине поступали звонки якобы от сотрудников банка. Под предлогом защиты от незаконной транзакции мошенники убедили 35-летнего мужчину взять кредит на 2,5 млн рублей и перевести на продиктованный номер безопасного счета.

Затем мужчину убедили, что на его имя якобы планируется взять кредит. Для аннулирования заявки на кредит необходимо взять встречный кредит на сумму около 3 млн рублей. Затем мужчина обналичил полученные деньги и перевел на очередные «безопасные» счета для полного погашения несуществующего кредита.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге 32-летний сотрудник одного предприятия похитил у своей компании 827 тыс. рублей. По данным следствия, у предприятия был заключён с компанией по приёму металлолома договор купли-продажи невостребованных на производстве товарно-материальных ценностей. После очередной сделки между сторонами была проведена проведена инвентаризация и в ходе неё выявилась недостача. И за этим последовало заявление в полицию.

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