Мурманск, , 18:55 — REGNUM Мурманским хлебопекарям увеличат размер субсидий. Соответствующий уаз подписал губернатор региона Андрей Чибис.

Хлеб matthiasboeckel

«Ставка увеличена с 2083,33 рублей до 2 551,02 рубля на 1 тонну произведенных и хлебобулочных изделий. Субсидия предоставляется только в случае сохранения цен на социально-значимые сорта хлеба», — уточнили в правительстве региона.

Средства субсидии могут быть направлены на компенсацию затрат на приобретение муки, сахара, масложировой продукции и транспортные расходы. Всего на эти цели из бюджета будет выделено 13,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, крупные производители введут мораторий на повышение цен на хлеб в России до конца 2022 года.