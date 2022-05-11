Москва, 11 мая, 2022, 20:27 — ИА Регнум. Продюсер Евгений Морозов рассказал, каким российским артистам запретят давать выступления в Европе из-за поддержки спецоперации на Украине. Об этом пишет портал «‎Общественная служба новостей»‎ 11 мая.

Samadm.ru Дима Билан на концерте в Самаре

«‎Николай Басков, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Сергей Шнуров, Дима Билан, Олег Газманов — под этих артистов сегодня в Европе не разрешат арендовать зал. Они могут забыть про выступления за рубежом. Многие страны для них фактически закрыты»‎, — заявил Морозов. Однако продюсер заверил, что шансы на сохранение зарубежных гастролей есть у певца Григория Лепса (Григорий Лепсверидзе), имеющего широкую аудиторию даже в Европе.

Ранее стало известно о том, что Григорий Лепс прибыл в ДНР. В рамках визита музыкант планирует выступить перед ранеными российскими солдатами.