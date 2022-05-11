Вашингтон, , 19:33 — REGNUM Президент США Джо Байден рассматривает возможность принятия исполнительных приказов, направленных на расширение доступа к клиникам абортов, в случае если Верховный суд США проголосует за отмену решения Роу против Уэйда, сообщает 11 мая Reuters.

Джо Байден Whitehouse.gov

Речь идет о деле Роу против Уэйда от 1973 года, которое дало конституционное право на прерывание беременности.

Впервые о планах по отмене этого прецедента сообщило Politico. Согласно документам, судья Самуэль Алито написал, что решение Roe v. Wade почти 50-летней давности должно быть отменено. В случае отмены данного постановления вопрос о проведении абортов будет решаться местными правительствами штатов.

Президент обратился в совет Белого дома и министерство здравоохранения и социальных служб с просьбой разработать план, в рамках которого правительство сможет помочь женщинам получить финансирование и доступ к клиникам для совершения абортов.

Источник в Белом доме сообщил агентству, что к решению проблемы могут быть привлечены федеральные агентства.

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