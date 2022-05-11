Бухарест, 11 мая 2022, 18:55 — REGNUM Известный румынский актер театра и кино Валентин Уритеску был в срочном порядке госпитализирован в одну из крупнейших клиник столицы Румынии. Об этом 11 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Больница
Oblzdrav.volgograd.ru

По предварительным данным, причиной госпитализации стало обострение тяжелого заболевания. Врачи называют состояние Уритеску критическим и борются за его жизнь. 80-летний актер страдает болезнью Паркинсона.

Уритеску считается легендой румынского кинематографа. Советскому зрителю он известен по ролям в картинах «Белая тьма» (1982), «Четвертый забор у пирса» (1984), «Золотой поезд» (1986).

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