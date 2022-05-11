Рим, , 18:52 — REGNUM 46% жителей Италии выступают против поставок оружия в Киев, противоположной точки зрения придерживаются 41% жителей, таковы опубликованные 11 мая итоги опроса Ipsos.

Флаг Италии

62% респондентов полагают, что ЕС должен инициировать и вести переговоры с Москвой, 26% — что нужно выдерживать «жесткую линию» и не идти на компромисс.

Кроме того, 56% граждан считают, что у Италии и Евросоюза должна быть своя, отличная от американской, политика по данному вопросу.

Представители большинства политических партий и основных СМИ Италии с 24 февраля 2022 года соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента. Неожиданно жесткую алармистскую антироссийскую риторику премьер-министра Марио Драги объясняют его планами занять место генсека НАТО.