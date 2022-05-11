Тюмень, 11 мая 2022, 18:52 — REGNUM Под Тюменью была уничтожена граната, обнаруженная на дачном участке. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.
Во время вскапывания дачного участка тюменец обнаружил ржавый боеприпас. Прибывшие на место взрывотехники ОМОН идентифицировали находку как боевую ручную гранату Ф-1 со следами сильной коррозии со взрывателем, которая могла представлять угрозу безопасности людей.
Боеприпас был вывезен на полигон и уничтожен.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе В Магнитогорске Челябинской области среди металлолома нашли гранату.
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