Грозный, 11 мая 2022, 18:50 — REGNUM Российские военнослужащие совместно с милицией Луганской народной республики 11 мая взяли под контроль населенные пункты Южный и Воедововка в ЛНР. От неонацистов и бандеровцев освобожден завод «Заря». Об этом главе Чечни Рамзану Кадырову сообщил его помощник по силовому блоку Апти Алаудинов.
Кроме того, Кадыров назвал населенные пункты, которые также находятся под контролем российских бойцов. Среди них посёлки Факел, Радуга-2, Заря, Заря-1, Мичуринец и Электромонтажник. На этих территориях проводятся мероприятия по зачистке от остатков неонацистов. Всего в этих районах уничтожено свыше 200 националистов и более десяти единиц боевой техники.