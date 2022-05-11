Грозный, 11 мая, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Российские военнослужащие совместно с милицией Луганской Народной Республики 11 мая взяли под контроль населенные пункты Южный и Воеводовка в ЛНР. От неонацистов и бандеровцев освобожден завод «Заря». Об этом главе Чечни Рамзану Кадырову сообщил его помощник по силовому блоку Апти Алаудинов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«В ходе внезапных наступательных действий в четыре часа утра по всей линии фронта бойцы подразделения «Ахмат» совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР прорвали оборону и взяли под контроль населенные пункты Южный и Воеводовка, попутно освобождён пороховой завод «Заря», — написал Кадыров об успехах чеченских военных и милиции.

Кроме того, Кадыров назвал населенные пункты, которые также находятся под контролем российских бойцов. Среди них посёлки Факел, Радуга-2, Заря, Заря-1, Мичуринец и Электромонтажник. На этих территориях проводятся мероприятия по зачистке от остатков неонацистов. Всего в этих районах уничтожено свыше 200 националистов и более десяти единиц боевой техники.