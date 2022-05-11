Бухарест, 11 мая, 2022, 18:50 — ИА Регнум. МВД Румынии объявило о поимке особо опасного преступника, сбежавшего из приемного отделения больницы в румынской столице. Об этом 11 мая сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Открытый замок

По предварительным данным, 32-летний Адриан Константин Динцэ, ранее приговоренный местным судом к 23-м годам тюремного заключения за вооруженный грабеж, был задержан в одном из зданий промышленной зоны на окраине Бухареста. Сопротивления правоохранителям он не оказал.

Согласно официальной информации, накануне Динцэ совершил побег из столичной клиники, куда он был доставлен для медицинского освидетельствования. Преступник нейтрализовал охрану и, угрожая врачу физической расправой, завладел его униформой. Затем Динцэ скрылся на автомобиле скорой помощи.

В ближайшее время злоумышленника вернут в тюрьму для дальнейшего отбывания наказания.