Турин, Италия, , 20:23 — REGNUM Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал поездку певца Филиппа Киркорова на «Евровидение-2022». Об этом сообщило издание «Комсомольская Правда» 11 мая.

Филипп Киркоров Serge Serebro

«Но зачем он поехал? Разве он не понимает, что представляет страну, которую оскорбили? Это недальновидно и некрасиво, никакой доблести со стороны Киркорова здесь нет», — заявил Соседов. Также критик заверил, что на мероприятие артиста позвал кто-то «частным образом», а само решение является «глупым, аморальным и аполитичным».

Ранее стало известно о том, что Филипп Киркоров прибыл в Турин (Италия) на «Евровидение-2022», вопреки отстранению России от участия в конкурсе. Примечательно, что до места проведения певец добирался на вертолёте.

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