Рим, 11 мая, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Все стороны должны содействовать мирному переговорному процессу для урегулирования ситуации на Украине, заявил 11 мая премьер-министр Италии Марио Драги.

EU2017EE Estonian Presidency Марио Драги

На пресс-конференции после встречи с президентом США Джозефом Байденом Драги отметил, что его пожелание относится в том числе и к Байдену.

Представители большинства политических партийи основных СМИИталиис 24 февраля 2022 годасоревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента. Неожиданно жесткую алармистскую антироссийскую риторику премьер-министра Марио Драги объясняют его планами занять место генсека НАТО.