Вашингтон, , 18:49 — REGNUM Почти шесть тысяч украинских беженцев получили разрешения на въезд в США в рамках новой иммиграционной программы, запущенной в апреле администрацией главы Белого дома Джо Байдена, сообщает Fox News.

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Министерство внутренней безопасности (DHS) разослало первым украинским беженцам уведомления о том, что им одобрен въезд в США в рамках иммиграционной программы Uniting for Ukraine. Мигранты начали прибывать в пятницу 6 мая.

В минувшем месяце DHS сообщил о новой программе, в рамках которой жители США и различные организации могут обращаться в министерство внутренней безопасности с предложением о спонсировании переезда выходцев с Украины.