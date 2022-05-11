Невьянск, Свердловская область, 11 мая, 2022, 18:38 — ИА Регнум. В Свердловской области восьмерых заключённых одной из исправительных колоний осудили за беспорядки. Об этом сообщает старший помощник руководителя областного Следственного комитета Александр Шульга.

Pixabay.com Колючая проволока

Уголовное дело расследовал следственный отдел по Невьянску. По данным следствия, 25 сентября 2019 года в исправительной колонии №46 в ходе обыска были изъяты предметы, которые заключённым нельзя иметь при себе. Один из заключённых призвал других к массовым беспорядкам, а также держал в руке молоток и замахнулся монтировкой на сотрудника группы надзора отдела безопасности.

Затем бунтари уничтожили камеры видеонаблюдения, светильники, громкоговорители, табуреты и стенды с информацией воспитательного характера. А затем их действия были пресечены.

Суд назначил подсудимым от 3 лет 3 месяцев до 12 лет заключения. Отбывать срок они будут в колонии строгого режима.