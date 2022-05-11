Подгорица, 11 мая, 2022, 18:35 — ИА Регнум. После того, как власти Черногории снизили акцизы на топливо, после очередной корректировки, цены на топливо в стране значительно снизились.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Топливо

Топливо подешевело на 14-18 евроцентов, сообщили в министерстве капитальных инвестиций.

Бензин Eurosuper 98 и 95 на подешевел на 18 евроцентов и стоит 1,59 и 1,55 евро соответственно.

Евродизель стал дешевле на 14 евроцентов, новая цена составляет 1,62 евро.