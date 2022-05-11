Казань, , 18:49 — REGNUM В столице Татарии в государственной филармонии имени Габдуллы Тукая 11 мая проходит мероприятие, посвященное 80-летию завершения строительства Казанского обвода и Сурского оборонительного рубежа. В связи с этим в Татарию прибыла делегация из Чувашия, сообщает пресс-служба главы РТ.

Глава Татарии Рустам Минниханов и глава Чувашии Олег Николаев Tatarstan.ru

Главы соседних республик — Олег Николаев и Рустам Минниханов обсудили вопросы сотрудничества регионов в сфере экономики, культуры, образования, а также реализацию ряда совместных проектов.

Глава РТ вручил Николаеву государственную награду республики — медаль «100 лет образования ТАССР». В свою очередь, руководитель Чувашской республики вручил Минниханову памятную медаль, посвященную 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Главы регионов выразили друг другу благодарность за поддержку и содействие общественных организаций и национально-культурных автономий.

Олег Николаев принял приглашение от Рустама Минниханова принять участие в июле в празднике чувашской культуры «Уяв», который отмечается в Татарии с 1993 года. Также с 19 по 21 мая состоятся праздничные мероприятия по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

По окончании встречи делегации отправились на концерт, посвященный 80-летию завершения строительства Казанского обвода и Сурского оборонительного рубежа, на котором выступят лучшие творческие коллективы и артисты Чувашии и Татарии.

ИА REGNUM напоминает, Чувашия и Татария провели межрегиональный патриотический марафон «Подвиг в тылу», посвященный трудовому подвигу строителей оборонительных рубежей.

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