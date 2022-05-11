Казань, 11 мая, 2022, 18:49 — ИА Регнум. В столице Татарии в государственной филармонии имени Габдуллы Тукая 11 мая проходит мероприятие, посвященное 80-летию завершения строительства Казанского обвода и Сурского оборонительного рубежа. В связи с этим в Татарию прибыла делегация из Чувашии, сообщает пресс-служба главы РТ.

Tatarstan.ru Глава Татарии Рустам Минниханов и глава Чувашии Олег Николаев

Главы соседних республик — Олег Николаев и Рустам Минниханов обсудили вопросы сотрудничества регионов в сфере экономики, культуры, образования, а также реализацию ряда совместных проектов.

Глава РТ вручил Николаеву государственную награду республики — медаль «100 лет образования ТАССР». В свою очередь, руководитель Чувашской республики вручил Минниханову памятную медаль, посвященную 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Главы регионов выразили друг другу благодарность за поддержку и содействие общественных организаций и национально-культурных автономий.

Олег Николаев принял приглашение от Рустама Минниханова принять участие в июле в празднике чувашской культуры «Уяв», который отмечается в Татарии с 1993 года. Также с 19 по 21 мая состоятся праздничные мероприятия по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

По окончании встречи делегации отправились на концерт, посвященный 80-летию завершения строительства Казанского обвода и Сурского оборонительного рубежа, на котором выступят лучшие творческие коллективы и артисты Чувашии и Татарии.

ИА REGNUM напоминает, Чувашия и Татария провели межрегиональный патриотический марафон «Подвиг в тылу», посвященный трудовому подвигу строителей оборонительных рубежей.

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Напомним, что в 2015 году ИА REGNUM по инициативе главного редактора, кандидата исторических наук Модеста Колерова начало вести тему строительства Сурского рубежа, был создан проект «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж в Чувашии». Проект получил поддержку на правительственном уровне: 2021 год в Чувашии был Годом трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. Впервые тема трудового подвига при возведении рубежей обороны была поднята на государственный уровень.

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30 сентября 2021 года ИА REGNUM в честь 80-летия создания оборонительных рубежей при участии Российского военно-исторического общества провело научную конференцию: «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.». Оборонительные рубежи в случае захвата Москвы должны были сдержать гитлеровские войска при их продвижении на Урал. Линия обороны проходила по ряду территорий Поволжья и стала в действительности трудовым подвигом тыла.

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