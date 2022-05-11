Оттава, 11 мая 2022, 20:22 — REGNUM Французский актёр Венсан Кассель появится в новой картине канадского режиссёра Дэвида Кроненберга («Муха»). Об этом 11 мая написало издание Variety.
Как сообщает источник, предстоящая лента получит название «Футляры», а Кассель сыграет в ней главную роль. Съёмки фильма планируют начать в марте 2023 года.
Напомним, что за свою карьеру Дэвид Кроненберг снял более 40 различных картин. Наиболее известными работами режиссёра являются «Муха», «Автокатастрофа» и «Космополис».
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