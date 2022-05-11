Оттава, , 20:22 — REGNUM Французский актёр Венсан Кассель появится в новой картине канадского режиссёра Дэвида Кроненберга («Муха»‎). Об этом 11 мая написало издание Variety.

Венсан Кассель Кадр из интервью для канала France 24

Как сообщает источник, предстоящая лента получит название «Футляры»‎, а Кассель сыграет в ней главную роль. Съёмки фильма планируют начать в марте 2023 года.

Напомним, что за свою карьеру Дэвид Кроненберг снял более 40 различных картин. Наиболее известными работами режиссёра являются «Муха»‎, «Автокатастрофа»‎ и «Космополис»‎.

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