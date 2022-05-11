Венсан Кассель снимется в новом фильме Дэвида Кроненберга
Оттава, 11 мая, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Французский актёр Венсан Кассель появится в новой картине канадского режиссёра Дэвида Кроненберга («Муха»). Об этом 11 мая написало издание Variety.
Кадр из интервью для канала France 24
Венсан Кассель
Как сообщает источник, предстоящая лента получит название «Футляры», а Кассель сыграет в ней главную роль. Съёмки фильма планируют начать в марте 2023 года.
Напомним, что за свою карьеру Дэвид Кроненберг снял более 40 различных картин. Наиболее известными работами режиссёра являются «Муха», «Автокатастрофа» и «Космополис».