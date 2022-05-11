Москва, 11 мая, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Россия ждёт от Польши официальных извинений по поводу инцидента с нападением на посла РФ в Варшаве, сообщает 11 мая пресс-служба МИД России.

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Об этом российский МИД официально известил вызванного посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского.

«К. Краевскому заявлено, что российская сторона ожидает официальных извинений от руководства Польши в связи с произошедшим и требует обеспечить безопасность посла России и всех сотрудников российских загранучреждений в Польше», — указано в заявлении МИД РФ.

Отмечено, что решение о дальнейших шагах будет зависеть от реакции Варшавы на российские требования.

Напомним, ранее в МИД были вызваны послы США и Польши Джон Салливан и Кшиштоф Краевский.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая посол России в Польше Сергей Андреев был облит краской при попытке возложить венок на кладбище воинов Красной армии в Варшаве. Дипломат уверен, что нападение не было спонтанным, а готовилось специально.