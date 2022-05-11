Флорида, США, , 18:37 — REGNUM Губернатор американского штата Флорида, республиканец Рон Десантис в апреле установил новый рекорд по сбору средств на предвыборную кампанию, сообщает 11 мая Fox News.

Рон ДеCантис Office of Congressman Ron DeSantis

Десантис намерен переизбираться на пост губернатора на второй четырехлетний срок. По сведениям телеканала, за апрель политику удалось собрать почти $10,5 млн.

Отмечается, что это крупнейший ежемесячный сбор средств губернатором с момента создания его предвыборного комитета в ноябре прошлого года. Всего за предвыборный цикл 2022 года республиканцу, которого считают одним из главных потенциальных соперников экс-президента США Дональда Трампа, удалось собрать более $113 млн.

Отметим, что привлеченная республиканцем сумма превосходит показатели ведущих кандидатов от Демократической паритии в губернаторы, которые намерены соревноваться с действующим губернатором на выборах в ноябре.