Подгорица, , 18:24 — REGNUM По данным электрокомпании Черногории (EPCG), потребление электроэнергии в апреле было на 18 процентов ниже, а средний счет для домохозяйств по стране составил около 30 евро.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Средний апрельский счет за электроэнергию для домохозяйств в Черногории составляет 30,31 евро», — говорится в сообщении EPCG.

Домохозяйства в Жабляке зафиксировали самое низкое среднее потребление в размере 16,67 евро, а самое высокое среднее потребление в прошлом месяце было в Которе, где домохозяйства потребляли в среднем 36,27 евро за электроэнергию.

«Счет на сумму до 30 евро получат 64 процента домохозяйств, от 30 до 50 евро — 18,2 процента потребителей, от 50 до 100 евро — 14,7 процента покупателей, а потребление свыше 100 евро прочитали 3,1 процента клиентов», — говорится в сообщении EPCG.