Белград, , 18:28 — REGNUM В течении двух недель Министерство обороны Сербии закончит выработку плана по повторному введению всеобщей воинской повинности и представит его президенту Александру Вучичу. Об этом 11 мая в интервью телеканалу «Юроньюз Сербия» заявил министр обороны Небойша Стефанович.

Сербские военнослужащие на учениях Минобороны Сербии

Все предложения будут вынесены на обсуждение общественности, и только после этого будет принято решение по поводу того, вернется ли Сербия к обязательному прохождению службы в армии или нет, передает слова Стефановича новостное агентство FoNet.

Стефанович подчеркнул, что эту тему уже довольно долго обсуждают эксперты министерства обороны и Армии Сербии.

Напомним, что решением парламента всеобщая воинская повинность в Сербии была отменена в 2011 году.