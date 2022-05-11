Москва, 11 мая, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Курс евро в ходе торгов в среду, 11 мая, опустился ниже 70 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

По состоянию на 16:50 мск, курс евро снижался на 3 рубля 26 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигал 69,99 рубля. После этого европейская валюта немного отыграла позиции и на текущий момент торгуется на уровне 70,37 рубля.

Тем временем доллар подешевел на 2 рубля 9 копеек — до 67,31 рубля.