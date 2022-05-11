Кострома, 11 мая 2022, 18:48 — REGNUM Открыть движение по всем полосам моста через реку Чёрную в Костроме надеются в ноябре 2022 года. Таким прогнозом с корреспондентом ИА REGNUM поделился Алексей Сергеев — руководитель подрядной организации «Мостмонтаж», ремонтирующей переправу.
Напомним, мост через реку Чёрную был построен в 1970 году и не подвергался капитальному ремонту с начала эксплуатации. Параллельно с его ремонтом идёт восстановление путепровода в микрорайоне Юбилейном, что создаёт транспортные трудности для автомобилистов.
Ремонт переправы через Чёрную речку реализуется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», сумма проекта составляет 130 млн рублей. По условиям контрактов работы на объектах должны завершиться до 31 октября 2023 года.
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