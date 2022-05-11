Москва, , 18:23 — REGNUM Актёр Владимир Машков не согласен с политикой массовой отмены русской культуры в западных странах. Об этом 11 мая сообщило информационное агенство «‎Общественная служба новостей»‎.

Владимир Машков Ako.ru

«Дальше можно посоветовать отменить какое-нибудь полушарие в мозге. Чтобы не думать им. Русская культура — неотъемлемая и важнейшая часть мировой культуры. Это сугубо мое мнение. Поэтому мне неинтересно смотреть на дальнейшее развитие тех, кто отменяет русскую культуру», — рассказал актёр. Также Машков также отметил, что суть русской культуры заключается «в настойчивом поиске правды»‎.

Ранее стало известно о том, что Владимиру Машкову запретили въезд в Латвию. Поводом для подобного решения стала поддержка актёром проведения спецоперации на Украине.

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