Тырговиште, Болгария, 11 мая, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Группа украинских экспертов посетила крупный военный завод в Тырговиште на севере Болгарии. Об этом 11 мая сообщает БНР.

Уничтоженная техника ВСУ

Согласно официальной информации, в состав делегации из Киева входят высокопоставленные чиновники министерства обороны и представители бизнеса Украины. Предполагается, что в ближайшее время они сделают прогноз относительно двустороннего сотрудничества в военной сфере.

«Мы готовы предоставить украинским партнерам мощности своих предприятий в Тырговиште и других болгарских городах для ремонта техники ВСУ», — резюмировал заместитель министра обороны Болгарии Йордан Божилов.

Напомним, ранее парламент Болгарии принял решение об оказании Софией военно-технической помощи Украине. Документ предусматривает масштабный ремонт украинской техники на болгарских предприятиях, а также отправку в Киев партии касок и бронежилетов.