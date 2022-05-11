Санкт-Петербург, , 18:14 — REGNUM На строительство зданий производственной базы и фондохранилища под нужды Государственного музея «Эрмитаж» в Петербурге потратят 1,96 млрд рублей. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок.

Эрмитаж Дарья Драй © ИА REGNUM

«Строящееся здание предназначено для размещения большой Эрмитажной библиотеки и фондохранилищ различного назначения, организованных по принципу открытого (с возможностью экскурсионного посещения) и закрытого (без возможности посещения) хранения, а также выставочных залов и помещений, предназначенных для размещения обслуживающего и научного персонала», — содержится в описании объекта закупки.

Судя по графику выполнения строительно-монтажных работ, подрядчик должен осуществить строительство на улице Школьной, дом 39, за полтора года.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 16 мая 2022 года. Подрядчика должны выбрать 18 мая. К закупке заказчик прикрепил необходимую документацию. Среди файлов и технические, и проектные данные.

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