Душанбе, 11 мая, 2022, 18:03 — ИА Регнум. В Душанбе 12–13 мая делегация республики во главе с и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимиром Норовым примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

Об этом сообщает МИД Узбекистана.

«В ходе мероприятия предусматриваются обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ, обсуждение хода реализации совместных программ, а также проектов документов, вносимых на рассмотрение Совета глав государств Содружества», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщает МИД, в рамках пребывания в Душанбе делегация Узбекистана примет участие в очередной встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и проведет ряд двусторонних встреч.