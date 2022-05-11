Бухарест, , 18:04 — REGNUM Сенат Румынии одобрил законопроект «Об обеспечении доступа физических лиц к широкополосным интернет-услугам», предусматривающий возможность быстрого выхода во всемирную паутину из любой точки страны. Об этом 11 мая сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Согласно официальной информации, за соответствующий документ проголосовали 83 представителя Верхней палаты румынского высшего законодательного органа.

Ранее в пользу указанной инициативы высказалось подавляющее большинство Палаты депутатов (нижней палаты) парламента страны. При этом, по румынским законам, глава государства лишь резюмирует парламентское решение своей подписью.

Нововведение позволит предприятиям в отдаленных районах страны «легче находить возможности для выхода на рынки», а пользователям в крупных городах — «избегать проблем с сетевым трафиком». «Мы охватим всю страну интернетом», — пообещали авторы идеи.

На данный момент в Румынии без подключения к интернету остаются более 30% населенных пунктов в труднодоступных районах страны.

Читайте ранее в этом сюжете: В школах Румынии могут ввести предмет «философия шахмат»