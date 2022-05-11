Токио, , 17:59 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о намерении Токио и Хельсинки наращивать взаимодействие в связи с событиями на Украине и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом он сообщил 11 мая на совместной пресс-конференции с главой правительства Финляндии Санной Марин.

Япония и Финляндия усилят сотрудничество в ответ на действия России на Украине «и для реализации концепции «свободного и открытого» Индо-Тихоокеанского региона», цитирует слова Кисиды издание Nikkei.

По его словам, вопросы безопасности Европы и Индо-Тихоокеанского региона разделять нельзя.

Кроме того, главы правительства Японии и Финляндии намерены работать над задачей избавления мира от ядерного оружия. При этом Марин выразила обеспокоенность ракетно-ядерной программой КНДР.

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