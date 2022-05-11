Тюмень, 11 мая, 2022, 17:52 — ИА Регнум. В Тюмени 11 мая открыли сквер имени Владислава Крапивина. Об этом сообщил в своём телеграм-канале секретарь Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Артюхов.

Vk.com/la_carabela Командор отряда «Каравелла» Владислав Крапивин

«Теперь в центре города появился уютный зелёный уголок, который тюменцы обязательно полюбят. Сквер находится в нескольких минутах ходьбы от дома, где родился и рос Крапивин, по соседству со зданием, где была начальная школа (улица Ленина, 15), в которой учился будущий писатель и почётный гражданин города Тюмени», — отметил Андрей Артюхов.

Сообщается, что к работе над сквером были подключены культурологи и искусствоведы. И сквер имени автора «Тени каравеллы» наполнен морской тематикой.

«Например, арки на дорожках выполненные из корабельной стали, в середине сквера возвышается парус, а главным арт-объектом стал рисунок с парусом, ребёнком и фрагментами Тюмени на торце рядом стоящего дома. Он создан по мотивам иллюстраций художницы Евгении Стерлиговой, чье творчество любил Крапивин», — пояснил Андрей Артюхов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории сквера имени Владислава Крапивина помимо скамеек и светильников, собирались создать книгообменник, качели, велосипедные парковки и игровые комплексы.