Москва, 11 мая, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Правительство России выделило дополнительно более 10,7 млрд рублей на страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь больным COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал 11 мая премьер-министр Михаил Мишустин.

Government.ru Михаил Мишустин

В пресс-службе правительства напомнили, что в соответствии с указом президента России от мая 2020 года право на дополнительные страховые гарантии есть у врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также у водителей скорых, которые заразились коронавирусом, помогая больным.

За 2021 год указанным категориям работников были предоставлены единовременные страховые выплаты на общую сумму 22,2 млрд рублей. В текущем году такие выплаты уже предоставлены на общую сумму свыше 11 млрд рублей.

Предполагается, что новый транш из резервного фонда позволит в полном объёме обеспечить финансирование этой меры поддержки до конца II квартала 2022 года.