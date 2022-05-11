Саратов, , 18:46 — REGNUM В Саратове в краже компьютерной техники на сумму более полумиллиона рублей подозревают сотрудника одной из фирм. С заявлением после пропажи техники со склада обратилась в полицию представитель коммерческой организации, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

Компьютер и наручники Stijn.Berghmans

По информации заявителя, в период с января по апрель текущего года из складского помещения фирмы пропала компьютерная техника на общую сумму почти 545 тыс. рублей.

В причастности к преступлению заподозрили 47-летнего сотрудника компании. Он сознался и пояснил, что продал похищенное. Злоумышленник пообещал возместить ущерб. По статье «Кража» возбуждено уголовное дело. До решения суда мужчина находится под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Саратова обворовала уборщица, а краденые ювелирные изделия сдала в ломбард.

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