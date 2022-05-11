Москва, , 17:48 — REGNUM Польские учёные принимали участие в работе над биологическим оружием на территории Украины, сообщил 11 мая на брифинге начальник войск радиационной химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Биологическое оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, при участии Польши в 2012–2018 годах создавалась модель распределения случаев бешенства по всей территории Украины, а также рассчитана частота заболеваемости и эпидемическая угроза.

Об этом свидетельствуют документы, захваченные российскими военными в ходе спецоперации на Украине.

Польский Институт ветеринарной медицины Варшавского университета естественных наук участвовал в исследованиях вируса бешенства на Украине, заявил Игорь Кириллов.

Как следует из документов, эти работы проводились в рамках проекта «Описательный пространственно-временной анализ случаев бешенства среди домашних и диких животных на Украине в 2012–2018 годах».

Исследование проводилось группой, в которую входили специалисты Института ветеринарной медицины Варшавского университета естественных наук, киевского Университета биоресурсов и природопользования, Института ветеринарной медицины Национальной академии аграрных наук Украины, киевского ГосНИИ лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы, а также швейцарской консалтинговой компании SAFOSO AG и американского института Battelle, который является подрядчиком Пентагона.

Российская сторона располагает документами с именами и фамилиями сотрудников Института ветеринарной медицины Варшавского университета естественных наук, работавших в этом проекте — Ярослав Каба и Люциан Витковский.

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