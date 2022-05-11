Москва, 11 мая, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Новые данные появились в подтверждение информации об испытаниях украинской и американской сторон биооружия на психически больных людях.

Минобороны России Проведение экспериментов на душевнобольных

Как рассказал 11 мая журналистам начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, получены новые сведения об испытаниях потенциально опасных биопрепаратов, которые проводились американцами на Украине.

Он уточнил, что речь идёт об экспериментах Пентагона над гражданами Украины в психиатрической больнице № 1 села Стрелечье в Харьковской области).

Игорь Кириллов «Основной категорией подопытных являлась группа пациентов мужского пола в возрасте 40-60 лет с высокой стадией физического истощения».

Чтобы американцев не заподозрили в этой деятельности, специалисты «прибывали через территории третьих стран». Представитель Минобороны РФ показал фото уроженки американского штата Флорида Линды Опорто, непосредственно принимавшей участие в этих работах.

Игорь Кириллов «В январе 2022 года иностранные граждане, проводившие эксперименты, были экстренно эвакуированы, а используемое ими оборудование и препараты вывезены в западные области Украины».

Напомним, о том, что над психически больными людьми на Украине западные «партнёры» проводили эксперименты, выяснилось в ходе спецоперации ВС РФ в середине апреля.