Волжский, Волгоградская область, 11 мая, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Виновным в присвоении и растрате имущества, а также служебном подлоге признал суд 11 мая главного врача детской больницы Волжского Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

С апреля 2013 года по январь 2021 руководитель медучреждения фиктивно трудоустраивал в больницу «работников». Сумма полученной за них заработной платы превысила 2,7 млн рублей, деньгами главврач распорядился по своему усмотрению.

В суде нашло подтверждение 16 эпизодов растраты и 13 — подлога. Мужчина полностью признал свою вину и принял меры к возмещению причинённого ущерба.

Волжский городской суд приговорил руководителя к одному году шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, он взят под стражу в зале суда.

Приговор ещё может быть обжалован.