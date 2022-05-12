12 мая 2022 | Время чтения 5 мин

Акция "Бессмертный полк" не обошла стороной и Латинскую Америку. Где-то на акцию собрались несколько сотен человек, а где-то, как, например, в Перу, российским соотечественникам отказали в проведении шествия.

Александр Умрихин, , 00:01 — REGNUM В День Победы в регионах России состоялась акция «Бессмертный полк». Миллионы людей вышли с табличками своих предков, воевавших в Великую Отечественную войну, чтобы почтить их память. Однако не только в России предки победителей вспомнили о своих дедах и прадедах: «Бессмертный полк» состоялся в ряде других стран. О том, как чествовали героев великой победы в Латинской Америке и Испании, рассказывает ИА REGNUM.

Бессмертный полк Иван Шилов © ИА REGNUM

Венесуэла

Одним из наиболее массовых в Латинской Америке стал «Бессмертный полк» в Венесуэле. В этой стране в 2022 году акция состоялась впервые за всю историю. В ней приняли участие более 350 человек — в основном это были российские соотечественники, семьи сотрудников дипломатических представительств России, Белоруссии, Абхазии, члены ассоциации выпускников российских и советских вузов, депутаты парламента Венесуэлы, представители руководства МИД Венесуэлы и министерств, представители молодежного крыла правящей Единой социалистической партии Венесуэлы.

«Торжественным маршем в память о героическом подвиге наших предков, вставших на защиту мира от фашизма, по улицам венесуэльской столицы прошли больше 350 человек. Среди портретов героев и участников Великой Отечественной войны встречались и плакаты с изображениями венесуэльских борцов за мир», — говорится в сообщении пресс-службы посольства России в Венесуэле.

По окончании мероприятия в Каракасе состоялся концерт патриотической песни. Также на венесуэльском телеканале Venezolana de Televisión 9 мая состоялись показы советских и российских фильмов о войне.

Куба

Чуть меньше, чем в Венесуэле, — около 300 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» на Кубе. Посол России на Кубе Андрей Гуськов рассказал журналистам, что участники акции вспомнили 27 миллионов жизней, что стало ценой, которую СССР заплатил за освобождение страны и Европы: «И, конечно, сегодня такое мероприятие имеет особую важность, потому что мир должен вспомнить уроки Второй мировой войны».

В мероприятии в Гаване приняли участие как сотрудники посольства, так и выпускники советских и российских вузов.

При этом проведение акции оказалось под угрозой из-за взрыва в гаванском отеле «Саратога», который произошёл утром 6 мая, однако, несмотря на трагический инцидент, «Бессмертный полк» всё же состоялся.

Мексика

В Мехико прошла акция «Стена памяти» — мероприятия с таким названием проходят ежегодно в День Победы в мексиканской столице с 2015 года. У посольства России в Мексике разместили несколько сотен фотографий участников войны, тружеников тыла и узников нацистских концентрационных лагерей. В акции приняли участие около 200 человек — это были как российские соотечественники, так и местные жители.

Посол России в Мексике Виктор Коронелли поблагодарил участников акции за то, что они пришли к стенам посольства, чтобы вспомнить победителей в Великой Отечественной войне: «Уверен, что мы никогда их не забудем, несмотря на то, что годы бегут и Победа все дальше и дальше уходит в историю»

Виктор Коронелли Cámara de Diputados de la Nación Argentina

За правопорядком следили наряды мексиканской полиции. Никаких происшествий зафиксировано не было.

Эквадор

В шествии «Бессмертного полка» в столице Эквадора Кито приняли участие более сотни человек. Как заявил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан, всё прошло отлично

Владимир Спринчан Министерство иностранных дел Российской Федерации

Участники мероприятия прошли по улицам Кито в районе, где расположено российское посольство. В «Бессмертном полку» приняли участие выпускники российских и советских вузов, российские соотечественники и сотрудники посольства.

В месте проведения акции присутствовали наряды полиции.

Никарагуа

В шествии «Бессмертного полка» в Манагуа принял участие глава МИД Никарагуа Денис Монкада и сын президента страны — советник по инвестициям Лауреано Ортега. Всего в мероприятии приняли участие около 200 человек

Денис Монкада Andrew Dalby

Глава никарагуанского внешнеполитического ведомства назвал победу в Великой Отечественной войне «не только русской», но также значимой для всего человечества: «Россия на самом деле потеряла чрезвычайно много населения — мужчин, солдат и офицеров, женщин, детей, чтобы достичь всеобщего мира. Мы выражаем за это свою признательность».

Помимо рядовых граждан и соотечественников, в «Бессмертном полку» приняли участие послы Аргентины, Венесуэлы, Кубы, Боливии, Абхазии, Палестины и Сахарской Арабской Демократической Республики.

Аргентина

Около 50 человек прошли по улицам Буэнос-Айреса в День Победы. В мероприятии приняли участие российские соотечественники, аргентинцы и сотрудники российского посольства.

Собравшись в центре города, на площади Сан-Мартин, участники «Бессмертного полка» прошли по центральным улицам, а также спели «Катюшу» и «День Победы».

Уругвай

В Монтевидео «Бессмертный полк» был организован сотрудниками российского посольства, рассказал РИА Новости посол РФ в Уругвае Андрей Будаев

Андрей Будаев Igor Nicaragua

Отмечается, что мероприятие состоялось на территории посольства 6 мая, в нём приняли участие более 40 человек. В числе участников «Бессмертного полка» — сотрудники посольства, их семьи, а также российские соотечественники.

Сразу после окончания мероприятия участники шествия посетили выставку советских плакатов, которая прошла в стенах посольства.

Бразилия

В Бразилии «Бессмертный полк» состоялся на территории генконсульства в Сан-Паулу. Как сообщили РИА Новости в посольстве РФ, в мероприятии приняли участие более 40 человек — они пришли с фотографиями своих воевавших предков.

Как рассказал пресс-секретарь посольства РФ Иван Глухов, основными участниками шествия стали граждане Бразилии — выходцы из России.

Помимо шествия, участники мероприятия послушали стихи и песни военных лет.

Панама

Акция «Бессмертный полк» состоялась и в Панаме, где в шествии приняли участие представители панамской общественности и академических кругов.

Помимо них, в шествии приняли участие Координационный совет организаций российских соотечественников Панамы, Ассоциация русской культуры и другие организации российских соотечественников, рассказали в российском посольстве.

Перу

Власти Перу отказали российским соотечественникам в проведении «Бессмертного полка».

Испания

Помимо государств Латинской Америки, нельзя не упомянуть ещё одну страну так называемого «испанидада» — Испанию. В Мадриде сотни человек вышли на центральные улицы города с флагами и портретами ветеранов. Участники мероприятия пели песни военных лет и кричали лозунги военных лет.

Однако в стране Евросоюза не обошлось и без провокаций: неизвестный, пришедший на мероприятие с флагом Украины, спровоцировал участников «Бессмертного полка» и затеял драку. Испанская полиция оперативно вывела провокатора из толпы под аплодисменты участников.