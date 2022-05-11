Астрахань, , 17:42 — REGNUM В Астрахани бывший инспектор Росрыболовства признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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Инспектор в акватории реки Волги около поселка Стрелецкий в Трусовском районе Астрахани установил двух местных жителей, которые занимались незаконным выловом рыб осетровых и частиковых пород. Он не пресёк их преступную деятельность, взамен получив рыбу частиковых видов «для собственного потребления».

Преступление было выявлено при взаимодействии регионального Следственного комитета с УФСБ и УМВД России по Астраханской области.

Суд признал бывшего инспектора виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и назначил наказание в виде года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права занимать определенные должности сроком на два года.