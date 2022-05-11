Касимовский район, Рязанская область, 11 мая, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Приговор в отношении мужчины, расстрелявшего из охотничьего карабина пятерых человек в Елатьме, вынес 11 мая Рязанский областной суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

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Вечером 4 апреля 2020 года под окнами своей квартиры подсудимый услышал громкие звуки. Мужчина вступил в словесный конфликт с шумной компанией, те направились в подъезд его дома. Разгневанный тем, что они мешают спать его детям, местный житель вооружился охотничьим карабином и четыре раза прицельно выстрелил в «обидчиков». Трое молодых людей скончались на месте. Подсудимый стал преследовать ещё двоих человек, трижды выстрелил в них, раны оказались смертельными.

Суд учёл частичное признание вины обвиняемого и наличие у него малолетних детей, а также удовлетворил гражданский иск одной из потерпевших о компенсации морального вреда в размере трёх миллионов рублей. Приговором суда ему назначено пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима. Решение ещё может быть обжаловано.