Рига, , 17:34 — REGNUM

ВС Латвии

В Добельском районе (южная Латвия) ночью 10 мая прошел этап международных учений сил специальных операций США в Европе и стран-членов НАТО «Троянский след 22» со скоординированной посадкой самолета С-146А «Волкодав» на трассу Рига-Лиепая.

Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны, отметив, что участники из нескольких стран-членов НАТО отработали нестандартные возможности медицинской эвакуации между спецоперациями и сухопутными войсками.

По сценарию учений, самолет ночью приземлился на трассе, в экстренном режиме принял на борт предположительно раненого военнослужащего и оперативно доставил его в специализированное медицинское учреждение за пределами Латвии.

Подчеркивается, что воинские подразделения, участвовавшие в учениях, успешно выполнили сценарий учений, было достигнуто полное взаимодействие с самоуправлениями Курземского региона, а также оперативными службами.

С 18 апреля по 27 мая нынешнего года в Латвии проходит весенний этап цикла военной подготовки NAMEJS 2022, в котором объединены несколько международных учений: «Защитник Европы», «Рыцарский легион», «Стремительный Ответ» и «Щит лета». В рамках международных учений Defender Europe со 2 по 13 мая на территории Латвии проходит часть ранее запланированных военных учений Trojan Footprint 22 под командованием сил специальных операций США в Европе.